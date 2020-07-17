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Куда пойти и что посмотреть на выходных в Москве

15:12
  • пятница
  • 17 июля 2020

Выставки, концерты и другие развлечения в столице

Великая пустота. Город, поставленный на паузу. Одинокий Пушкин, Тверская, Никольская - улицы, площади, набережные Москвы без людей и машин. 45 черно-белых панорамных снимков. В дни самоизоляции Сергей Пономарев и создавал эту фотолетопись столицы.

"Я ходил по городу два месяца, снимал почти каждый день, проходя по пятнадцать-двадцать километров, я снимал черно-белые панорамы, очень узкие. Это как бы вот как человек выходит и смотрит - направо, налево - и никого нет", - сказал фотограф Сергей Пономарев.

Первую выставку после самоизоляции открывает Музей Музыки. Посвящена она истории Большого театра, а точнее художникам, которые работали над оформлением спектаклей. Ярчайшие декорации, оригинальные костюмы. Герои выставки - Борис Мессерер, Сергей Николаев, Валерий Левенталь, Марина Соколова.

"Мы, как музыкальный музей, прежде всего показываем музыкальные инструменты и музыку, и гораздо реже показываем произведения живописи, которые также хранятся у нас в фондах. А они не уступают по своему уровню ни шедеврам Третьяковской галереи, ни Музея изобразительных искусств имени Пушкина", - заявила Татьяна Теплякова, главный хранитель российского национального Музея музыки.

На съемочных площадках столицы - оживление. Вот идёт работа над очередной серией проекта  "Живые мемории". Это документально-анимационный сериал, основанный на мемуарах известных и обычных людей.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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