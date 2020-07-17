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Депутат МГД Ольга Шарапова отметила востребованность электронных медкарт у москвичей

13:47
  • пятница
  • 17 июля 2020

Доступ к ней оформили уже 650 тысяч москвичей

Более 650 тысяч жителей столицы оформили доступ к профилю электронной медицинской карты. Об этом сообщила главврач городской клинической больницы имени Виноградова и член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Ольга Шарапова.

По ее словам, уже создано 10 миллионов профилей москвичей, прикрепленных к городским поликлиникам, чьи данные были доступны лишь врачам поликлиник и больниц. Электронная медкарта москвича, синхронизированная с базой Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы теперь стала доступна не только с компьютера, но и c мобильных устройств.

"В приложении можно посмотреть протоколы осмотров врачей, выписки из стационаров, результаты лабораторных анализов, заключения по КТ, МРТ, флюорографии и другим инструментальным исследованиям", - сказала Шарапова агентству "Москва".

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