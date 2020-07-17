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Как московские стационары возвращаются к обычному режиму работы

15:02
  • пятница
  • 17 июля 2020

Клиники снова могут вести плановый приём

В Москве ещё четыре стационара вернулись к обычному режиму работы. Весной их перепрофилировали для оказания помощи пациентам с коронавирусом, а теперь клиники снова могут вести плановый приём.

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Четвертый день реанимационное отделение городской клинической больницы имени Виноградова работает в своем привычном режиме. На больничных койках  - в основном пожилые люди. Здесь лечат пациентов с поражением сосудов или перенёсших инсульт.

Во время пандемии мощности реанимации увеличили в два раза. Все койки оснастили мониторами  для  контроля за сердечно-сосудистой системой, и конечно, аппаратов искусственной вентиляции легких стало значительно больше.

"Большая часть аппаратов сейчас отдыхает. Но при необходимости они готовы вернуться к работе, и опять же, благодаря пандемии, многие врачи нашего отделения стали лучше разбираться в дыхательной механике и в вентиляции легких пациентов", - сказал заведующий реанимацией ГКБ им. Виноградова Дмитрий Чебоксаров.

А еще теперь всех плановых больных непременно тестируют на коронавирус. Кроме того, выявляют и тех, у кого сформировался устойчивый иммунитет к инфекции. Исследования проводят в лабораториях  67-й  больницы. Красная зона здесь по-прежнему сохранена. В отделах делают ПЦР-исследования на коронавирус и иммуноферментный анализ крови.

"Занимаемся исследованием антител к коронавирусу из крови, которая поступает к нам из нашей 67-й городской больницы, а также от пациентов поликлиник, которые прикреплены к нам по маршрутизации", - заявила заведующая клинико-диагностической лабораторией ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова Елена Керунту.

Таких исследований проводится до 100 тысяч в день. Ведь данные необходимо получить еще до госпитализации пациента. И это новая реальность столичных больниц.

"Только после этого пациент поступает для дальнейшего лечения, для планового лечения. Если в начале пандемии 35-40 мы выявляли, то уже сейчас и по той, и по этой лаборатории - от 10 до 15 процентов. То есть мы выявляем меньше, а тестируем больше. И это говорит о том, что уровень пандемии постепенно снижается", - заверил главный врач ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода.

Больницы возвращаются к привычной работе. Плановых приемов становится все больше. А все, что осталось после пандемии,  в том числе и меры дополнительной предосторожности, также планово входят в обычный  ритм столичных клиник.

Елена Сахно, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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