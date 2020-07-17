На Украине второй день не стихают протесты из-за закона о языке

В центре Киева протестующие устроили потасовку с полицией

В центре Киева - вновь беспорядки. Националисты и сторонники бывшего президента Порошенко устроили потасовки с полицией перед зданием Верховной Рады. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Рада сегодня рассмотрит предложение одного из депутатов о внесении изменений в законы о языке и образовании. Документ предполагает отмену перехода на обучение только на украинском языке.

Участники акции протеста выступают против и требуют снять законопроект с рассмотрения. Сегодня они попытались пронести на площадь дрова и разжечь костёр. Правоохранители этому помешали - после чего и завязалась потасовка. Пострадавших нет. Демонстранты приходят к зданию парламента второй день подряд.

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