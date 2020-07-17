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ФСБ пресекла теракт в Хабаровске

14:22
  • пятница
  • 17 июля 2020

Боевик планировал устроить взрыв в людном месте

Федеральная служба безопасности пресекла теракт в месте массового пребывания людей в Хабаровске.
ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Ростовской области

Подозреваемый задержан. Им оказался 32-летний гражданин одной из центральноазиатских республик. Он планировал преступление по указанию главарей международных террористов.

На кадрах задержания можно заметить, как оперативники вытащили исламиста из-за руля легкового автомобиля. По данным ФСБ, затем мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

У задержанного изъяли готовые бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В телефоне подозреваемого нашли видео присяги террористам и переписка с обсуждением планируемого теракта, сообщили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". Задержанный заключен под стражу.

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