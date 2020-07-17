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Синод РПЦ требует разрешить христианское паломничество в Святую Софию

14:26
  • пятница
  • 17 июля 2020

Решение Турции может настроить христиан против мусульман

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал Анкару обеспечить доступ христианских паломников в собор Святой Софии.

Кроме того, турецкие власти должны принять все необходимые меры по сохранности византийских христианских мозаик, говорится в заявлении Синода.

"В условиях, когда христианство является гонимой религией во многих местах на планете, когда продолжается исход христиан из стран Ближнего Востока, данное решение турецких властей приносит особую боль", - заметили в РПЦ.

Синод отметил, что решение Турции о смене статуса Софии было принято без учета мнения поместных православных церквей. Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, пишет ТАСС.

"Это может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах", - заметили в Синоде.

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Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
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