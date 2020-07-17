В Рособрнадзоре отреагировали на жалобы на ЕГЭ по химии

Сначала нужно дождаться результатов

Обсуждать и анализировать ЕГЭ по химии нужно после получения результатов.

Так в Рособрнадзоре прокомментировали многочисленные петиции, которые появились в интернете после экзамена. Многие выпускники, родители и учителя пришли к выводу, что задания на экзамене были слишком сложными, не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов.

"Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали. После получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении участниками экзамена всех заданий КИМ будет проведен содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве настаивают, что варианты были адекватными и соответствовали школьным программам. Задания не должны были стать неожиданностью для тех, кто тщательно готовился к экзаменам.

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