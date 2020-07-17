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"Гарика окружают длинноногие блондинки": как Харламов перенес разрыв с Асмус

15:00
  • пятница
  • 17 июля 2020

Он стал завсегдатаем вечеринок

Резидент Comedy Club Гарик Харламов, который разводится с актрисой Кристиной Асмус, подал заявление о разделе совместно нажитого имущества. Экс-возлюбленные решили, что их шестилетняя дочка останется жить с мамой в их загородном доме. 
Харламову приписали роман с известной актрисой

Как пишет kp.ru, Харламов - завидный жених. Он хорошо зарабатывает, известен, умен. Друзья и знакомые ждут, что в скором времени в его жизни появится новая женщина. 

"Он посещает вечеринки - посиделки с друзьями, под гитару песни. Все люди обеспеченные собираются, все друг с другом знакомы. Гарика окружают длинноногие симпатичные блондинки. Но серьезных отношений у него пока нет", - рассказал источник портала. 

Накануне СМИ написали, что юморист встречается с актрисой Яной Кошкиной. Резидент Comedy Club не подтвердил и не опроверг эту информацию, а лишь высмеял журналистов, которые написали о выдающихся внешних данных Кошкиной. 

"Ладно... раскрыли... что уж там... знакомьтесь... моя новая пассия - Гига Бюстовна Грудинина!" - пошутил Харламов, опубликовав отфотошопленное фото с пышногрудой женщиной. 

Напомним, Харламов и Асмус, которые женаты с 2013 года, объявили о разводе в июне. По словам звезд, третьи лица и скандал с фильмом "Текст" не являются причинами их расставания.

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