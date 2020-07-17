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Путин обсудил с Совбезом конфликт Армении и Азербайджана

14:48
  • пятница
  • 17 июля 2020

Москва крайне обеспокоена ситуацией

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Как сообщили в Кремле, обсуждалась ситуация на границе Армении и Азербайджана.

"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана начались на прошлой неделе. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях. Сообщается о гибели десятка военнослужащих с обеих стороны.

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