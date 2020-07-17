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Число новых случаев COVID-19 в столице за неделю снизилось на 10%

15:15
  • пятница
  • 17 июля 2020

За прошлые сутки в столице выявлено 575 новых случаев заражения

За сутки в столице наличие коронавирусной инфекции подтвердилось еще у 575 человек. Таким образом, количество новых заболевших уменьшилось на 10% по сравнению с показателями недельной давности. Об этом сообщили в столичной мэрии со ссылкой на данные оперативного штаба.

53% новых заболевших в столице — это люди в возрасте от 18 до 45 лет. Детей - 11%. Остальным заболевшим от 46 и выше. Все пациенты, а также те, кто контактировал с ними, находятся под наблюдением врачей.

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