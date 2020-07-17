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Минздрав выступил за возобновление международного авиасообщения

15:22
  • пятница
  • 17 июля 2020

Однако о мерах безопасности забывать не стоит

Восстанавливать международное авиасообщение необходимо. Однако следует помнить и о мерах безопасности, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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"Возобновлять авиасообщение необходимо. Но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшней ситуации должны быть с определенными поправками, ограничениями", - сказал Мурашко журналистам. Министр отметил, что ограничения включают тестирование и меры дистанцирования в аэропортах и самолетах, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Россия отменила обязательную двухнедельную обсервацию для прибывающих из-за рубежа пассажиров. Это касается как россиян, так и граждан иностранных государств. Однако прибывающие обязаны иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19 – либо же представить результат сданного анализа в трехдневный срок.

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