Гена Букин из "Счастливы вместе" женится на 21-летней красавице

Они публично признаются друг другу в любви

45-летний актер Виктор Логинов, который сыграл Гену Букина в сериале "Счастливы вместе", подарил кольцо 21-летней Марии Гуськовой - начинающей актрисе с модельной внешностью.

Как пишет vokrug.tv, помолвочное кольцо на руке Марии разглядели внимательные интернет-пользователи. Логинов и Гуськова пока не комментировали новость о скорой свадьбе.

Недавно актер опубликовал фото из яхт-клуба и написал трогательное послание, адресованное своей молодой возлюбленной: "Корабли постоят и ложатся на курс... рано или поздно я вновь раскрою паруса и уйду в закат... но только если ты будешь рядом". Гуськова ответила ему в комментариях: "Я тебе большую тайну открою, я могу быть рядом, я хочу быть только с тобою..."

Напомним, что Логинов был трижды женат. У него есть трое сыновей и дочка. Судя по фото Логинова в соцсети, он уже познакомил Гуськову с девятилетним сыном Иваном.

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