Улучшение жизни россиян: ключевые цели нацпроектов

Благодаря беспрецедентным мерам поддержки последствия пандемии в России удалось сгладить

У России есть исторический шанс решить наконец жилищный вопрос. И это лишь одна из нескольких важнейших для развития страны целей, озвученных президентом во время совещания по нацпроектам. Корректировка их ключевых параметров должна быть завершена уже к этой осени, сроки же достижения национальных целей могут быть продлены до 2030-го. Приоритетом при работе называется улучшение жизни людей, каждое направление должно быть проработано так, чтобы люди видели конкретный результат и отдачу вложенных в нацпроекты средств.

Столичные медики, добровольно отправившиеся бороться с ковидом в другие регионы, не видели свои семьи по несколько недель. И вот она - долгожданная встреча.

Сложнейшая и опасная работа, к которой подключилась вся страна. От простых граждан, добровольно ушедших на самоизоляцию и крупного бизнеса, строившего за свой счёт больницы. До власти, которая сделала всё, чтобы минимизировать последствия пандемии.

"Такое действительно общенациональное единение позволило нам достойно ответить на вызов эпидемии – конечно, не без проблем, конечно, не без определённых сбоев, но в целом, можно сказать, достойно ответить на вызов эпидемии", - сказал Путин.

"Уже сегодня, подводя некие итоги всех произошедших событий, мы можем четко сказать, что мы перенесли так называемый стресс на устойчивость и готовы сегодня, и понимаем, какие значимые результаты для каждого человека мы должны предъявить обществу", - отметила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

То, что оно их, действительно, ждёт, показало и недавнее голосование по поправкам в Конституцию. Часть их в период пандемии уже заработала. И люди это ощутили на себе. Взять ту же медицину, которая есть и будет бесплатной и доступной для всех. Или социальную поддержку, которую государство оказало нуждающимся. Все это теперь закреплено в основном законе страны. Именно он и должен стать фундаментом для того обновления, которое ждёт Россию в ближайшем будущем.

"Итоговая цель выполнения нацпроектов, имплементации майского указа и в том числе поправок в Конституцию - создание социального государства с уточненными социальными функциями. И я думаю, что население страны по мере имплементации, по мере создания этого контура будет ощущать и должно ощущать улучшение жизни вокруг себя и, собственно, для себя самих", - рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Во главе угла всех этих задач и целей по-прежнему находится человек, жизнь которого должна измениться в лучшую сторону, а доходы значительно вырасти. Именно на это направлены национальные проекты, говорят политологи. И масштабный план по восстановлению российской экономики, цели которого тоже вполне понятны.

"Первое – сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Второе – возможности самореализации и развития талантов. Третье – комфортная и безопасная среда для жизни. Четвертое – достойный, эффективный труд людей и успешное предпринимательство. И пятое – цифровая трансформация. Хочу подчеркнуть, что достижение национальных целей подчинено решению поставленной Вами приоритетной задачи – повышению качества жизни каждого человека", - указал Мишустин.

"Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения. Добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом "бедность". Решение здесь очевидно. Нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести своё дело. Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительные ресурсы", - сказал Путин.

То, что они у государства есть, показал и период пандемии, которая серьезно притормозила развитие как глобальной, так и российской экономики. В апреле наш ВВП сократился на 12 процентов. В мае на 10, подчеркнул президент. Однако благодаря беспрецедентным мерам поддержки, которая была оказана и бизнесу, и гражданам, последствия этого ковид-кризиса России удалось серьезно сгладить.

"Конечно объективно решить все проблемы было нельзя. Глубина кризиса была очень серьезной, а его негативные последствия ощутимы для граждан. И потому столь важно, что благодаря в прежние годы проводимой ответственной бюджетной, денежно-кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам, у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений. Именно точечных. Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали. Не без проблем, не без срывов. Но все-таки в нужные точки попали. Сегодня можно сказать, что эти меры дали свой результат. Позволили в значительной мере сгладить остроту кризиса. И сейчас по мере выхода из режимов ограничений, экономическая активность в России постепенно восстанавливается", - отметил Путин.

Согласно прогнозам правительства, вверх российская экономика должна пойти уже в 2023-м году. Речь идёт о трехпроцентном росте ВВП. Но чтобы сохранить его в дальнейшем, необходимо решить сразу несколько ключевых задач. Увеличить число инвестиций. Нарастить количество предприятий малого и среднего бизнеса. Реализовать масштабные инфраструктурные проекты. От реконструкции БАМа и Транссиба до строительства крупнейшего транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

При этом тратить президент призывает с умом. Решая поставленные задачи и получая от этого нужный эффект. Это касается и строительной отрасли, которая благодаря льготной ипотеке уже выходит на прежние объемы. Этому способствует и новые технологии строительства, и снятие целого ряда административных барьеров, оставшихся ещё со времен СССР.

"Мы почти на год сократили все наши административные процедуры, и ещё в этом у нас есть огромный резерв. Я думаю, что это будет серьезным фактором, позволяющим выполнить все наши национальные цели в ближайшие годы. Итак, мы видим где-то показатель пять миллионов семей и 120 миллионов квадратных метров к 2026–2027 годам", - сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснулин.

"Вы назвали: пять миллионов семей могут получить жилье к 2026 году. Это абсолютно реалистичная цифра, но, мне кажется, можно и большего добиться. Нужно только ставить перед собой амбициозные цели. У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс", - сказал Путин.

То же самое касается наращивания несырьевого экспорта, который неуклонно растёт. А также внедрения цифровых технологий, которые доказали свою эффективность в период пандемии. Это и дистанционное обучение. И получение в формате онлайн различных государственных услуг. К 2030-му году 95 процентов из них будут оказывать через интернет.

"Действовать нужно решительнее, мы должны быть глобально конкурентоспособными. Здесь нечего бояться. Понятно, могут быть какие-то выпадающие доходы бюджета, но, мне кажется, смелее надо идти на это, тогда расширим горизонт нашего развития, решим проблемы, связанные с повышением производительности труда и с ростом экономики в целом. Создадим новую структуру нашей экономики. Но если мы будем сидеть на одном месте ровно и ничего делать не будем, то так и будет болото вокруг нас хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях", - заявил Путин.

Учитывая масштаб задач, которые определят будущее страны на десятилетия вперед, за выполнением национальных проектов должен быть налажен серьезный контроль. Причем не только государственный, но и народный, говорит президент. Для этого он предложил привлечь Общественную палату и Общероссийский народный фронт.

Александр Панюшкин, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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