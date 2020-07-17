Раскрыты новые факты о зверствах фашистов в Сталинграде

Истребление было поставлено на поток

Россия продолжает раскрывать архивы времен Великой Отечественной. И это не только документы, свидетельствующие о подвиге советского народа. Всё чаще достоянием гласности становятся факты чудовищных преступлений, совершенных против мирного населения. На этой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими войсками жителей Сталинграда.

Меньше чем за сутки 4-й воздушный флот Люфтваффе совершил две тысячи боевых вылетов и, по сути, сравнял с землей большую часть Сталинграда. Бомбили немцы методично – вслед за фугасными снарядами сбрасывали зажигательные. Из-за этого в некоторых районах города температура доходила до тысячи градусов. Командующий 62-й армией Василий Чуйков вспоминает, как попал в Сталинград в первые месяцы обороны. На машине по улицам передвигаться было невозможно, до штаба шли пешком. И удивлялись тому, что осталось от города, который совсем недавно называли "жемчужиной на Волге".

То, что происходило в Сталинграде, иначе как истреблением не назовешь. Только 23 августа 1942 года под бомбами погибли до 90 тысяч человек – подавляющее большинство жертв – гражданские. Тех, кто выжил, немцы чуть позже методично добивали.

Нацисты убивали военнопленных, которые не могли самостоятельно идти, и мирных жителей, которые просто попадались им на пути. В рамках расследования уголовного дела о геноциде в Следственном комитете изучили архивы и обнаружили как минимум 15 мест массовых захоронений. Ключевая фраза здесь "как минимум". Братские могилы продолжают находить даже спустя 78 лет.

Важно понимать, что такое истребление было поставлено на поток и четко спланировано. Именно поэтому в деле и фигурирует слово "геноцид". Для уничтожения советских граждан педантично разработали схему: сначала немцы выявляли так называемые нелояльные элементы. В первую очередь речь шла о коммунистах, евреях, чиновниках и тех, кто помогал Красной Армии и партизанам. Таких убивали сразу. Затем шли карательные операции против мирного населения. Часть которого угоняли на работы в Германию. Впрочем, многие из фремдарбайтеров, как их называли в Рейхе, также погибали от издевательств и голода.

"Нацистами реализовывался проект "Голод". Он был спланирован еще до нападения на Советский Союз, в мае 1941 года. В соответствии с этим планом на оккупированной территории создавались условия для масштабного голода с целью уничтожения проживавшего на этих территориях населения. Нацисты исходили из того, что оккупированные территории им нужны не как территории, заселенные кем-то, а как просто земля", - рассказал директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

Немцы, похоже, понимали, что от голода люди будут умирать относительно долго. А в идею быстрой победы над СССР тогда все еще верили, даже заранее выпустили медаль о взятии Сталинграда. Поэтому и зачищали территорию максимально оперативно, в том числе от детей. Как это было, например, в станице Нижний Чир.

В поселке Алексеевка в Сталинградской области немцы организовали Дюрхгангслагер №205. В переводе это транзитный лагерь для переселенцев. Но за таким вполне мирным наименованием, как часто бывало у нацистов, скрывалась настоящая фабрика смерти. По некоторым данным, там замучили более 90 процентов узников из числа советских военнопленных. В день из лагеря вывозили по 50-60 трупов. После войны в Советском Союзе активно искали нацистских преступников, но, видимо, всех найти не удалось. Некоторые сбежали и даже неплохо устроились. В основном, на западе.

"По всей видимости, до сих пор жив один из преступников, проживающий ныне в Канаде, человек по фамилии Оберлендер. Он отслужил переводчиком в нацистском карательном подразделении, зондеркоманде СД, и участвовал в уничтожении мирного населения на юге России, в том числе, по-видимому, и в Ейске", - рассказал Александр Дюков.

Речь о расправе немцев над детдомовцами из Симферополя, которых эвакуировали в Ейск. Тогда 214 детей отравили газом и похоронили в братской могиле. Примеров беспощадного истребления наберется не один десяток, не только в России, но и на территории других бывших республик Советского Союза. Не исключено, что в ближайшее время расследований будет все больше. Уголовные дела по таким эпизодам позволят направлять официальные запросы в другие государства о предоставлении документов, а иногда и о выдаче преступников. И отказ будет расцениваться, по сути, как укрывательство нацистов.

"Для того чтобы мы могли то или иное деяние квалифицировать именно как преступление, необходимо соблюдение некоторых процессуальных норм. Ярким примером был Нюрнбергский процесс, однако там не были даны оценки некоторым конкретным деяниям, которые сейчас так или иначе становятся известны, благодаря рассекречиванию архивов, так или иначе информация о них становится доступна общественности. И, конечно же, эти деяния должны получить правовую оценку, которую они не получили раньше", - сообщил главный хранитель музея-заповедника "Старая Сарепта" Владимир Шевченко.

Впрочем, речь идет не только о восстановлении справедливости и наказании виновных без срока давности. Дело о геноциде в Сталинграде, как и другие будущие дела, станут напоминанием. О том, кто был жертвой, а потом победителем, о том, кто освободил мир от нацизма. И, что не менее важно, предупреждением для тех, кто сегодня делает военных преступников и их пособников национальными героями, а их приветствия – официальным лозунгом.

Денис Большаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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