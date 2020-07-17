"Клин между союзниками": какие проблемы обнажил "Северный поток - 2"

Берлин назвал противоправными американские санкции по газопроводу

"Нечистоплотной конкуренцией" считают российские дипломаты последние действия США против "Северного Потока - 2". И это в высшей степени именно что дипломатичное определение. США просто продавливают свои интересы. Госсекретарь Помпео пообещал новые и жестокие санкции против тех, кто участвует в строительстве. Причем, пообещал самым наглым образом.

Жестких заявлений от американского госсекретаря на этом брифинге ждали. Но то, что главный дипломат страны окажется настолько недипломатичным, поразило, похоже, всех. И в первую очередь европейских партнёров, которые вновь оказались под огнём санкций.

"Это недвусмысленное предупреждение компаниям, которые принимают участие в российских проектах по строительству Турецкого и "Северного потока -2". Мы считаем, что это недопустимо", – сказал Помпео.

В Вашингтоне уверены: вместе со вполне видимым голубым топливом по газопроводу собираются гнать невидимое кремлевское влияние. Если "Северный поток-2" будет достроен, то транзит через ту же Украину якобы прекратится, а Европа окажется в жесткой зависимости от поставок российского газа. Чтобы не допустить этого, США "готовы помочь европейским друзьям и удовлетворить их потребности". Сами "друзья" от такой помощи, похоже, не знают куда и деваться.

"В одночасье, без консультаций с европейскими союзниками 120 компаний из 12 европейских стран оказываются под угрозой санкций. Это говорит о невероятно низком уровне трансатлантических отношений. США топчут ногами свободную и честную конкуренцию, откровенно используют санкции для продвижения собственных экономических интересов", - заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.

Причем, США не особо и стараются это скрывать. В предыдущем санкционном документе черным по белому написано, что ограничения вводятся для поддержки добывающих американских компаний. Новые рестрикции лишь поясняют, кто под них попадет и как. Вашингтон готовится заблокировать 700 миллионов евро, предназначенных для завершения строительства "Северного потока-2". Кроме того, под удар попадают 12 миллиардов евро, уже вложенных в энергетическую инфраструктуру Европы. Больше всего средств выделили французские, британские, австрийские и немецкие застройщики. Но если раньше речь шла исключительно о компаниях, принимающих участие в прокладке труб, то теперь угрозы сыпятся и в адрес государственных структур. В МИДе Германии отреагировали жёстко:

"Объявляя о мерах, в результате которых под санкциями могут оказаться европейские компании, власти США игнорируют суверенитет Европы и ее право решать, как и откуда получать энергию. Энергетическая политика Европы ведется Европой, а не Вашингтоном".

Тем временем в Бундестаге предложили разработать ответные санкции. Например, ввести штрафные пошлины на американский газ. Но сперва разобраться с газом российским. Работы по строительству "Северного потока-2" завершены на 93%, с немецкого берега трубу - шутят местные - в бинокль видно. Но после первой волны санкций в прошлом году работы пришлось заморозить. Швейцарская Allseas, опасаясь рестрикций, вывела строительные суда из Балтики. Теперь заканчивать укладку будут российские "Академик Черский" и "Фортуна". Последний участок - это 120 километров в территориальных водах Дании. После затяжных переговоров Копенгаген всё-таки дал разрешение на проведение глубоководных работ.

И если в том, что "Северный поток" будет достроен, сомнения нет, то с пуском голубого топлива могут возникнуть проблемы. Под новые санкции попадает целый ряд обслуживающих газопровод компаний. И тут многое зависит уже от Европы, какие дивиденды она предпочтёт - экономические или политические, дешёвый газ или дорогой союзник.

"С одной стороны, они обязаны выдать разрешение на ввод в эксплуатацию, потому что все требования, которые в их собственных законах прописаны, Газпром выполнил. И они будут обязаны дать ему разрешение. Но если они дадут его, то получается попадут под американские санкции. И вот здесь вот вопрос для них: вы собственные законы будете исполнять или же чьи-то другие, чужие. И здесь, вот, тогда, наверно, будет ясно: Германия та же самая является дополнительным штатом США или все-таки она самостоятельная страна?" – рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, сотрудник Финансового университета при Правительстве Игорь Юшков.

Кто точно претендует на роль дополнительных штатов Америки, так это страны Восточной Европы. Они традиционно выступают против прокладки "Северного потока-2". МИД Украины на этой неделе в очередной раз поддержал санкции, назвав газовый проект угрозой для евросолидарности. При этом американские сателлиты явно забывают, что рубят сук, на котором сидят. Ведь попытка похоронить "Северный поток" лишь первый шаг. Следующий - полное прекращение поставок энергоносителей с востока на запад. И наконец - принуждение Европы к закупкам американского сланца по любым ценам. Впрочем, в успех вашингтонской стратегии даже в самой Америке верят далеко не все. Бывшая сотрудница казначейства и специалист по санкциям предупреждает Конгресс.

"По сути, вы лишь вобьете клин между своими же союзниками из-за того, что так или иначе случится и к тому же принесет России победу", - сказала Джулия Фридландер.

Новые ограничения лишь озвучены, однако Вашингтон предупредил: введёт их сразу, как только посчитает целесообразным. Пока всё, чего удалось добиться с помощью угроз, натянутые отношения с европейскими партнёрами. А вот протянутые нити российского газопровода никуда не делись. Работы по завершению прокладки труб "Северного потока-2", по оценкам экспертов, займут около трёх месяцев.

Анна Пешехонова, "В центре событий", "ТВ Центр".

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