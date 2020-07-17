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Когда туротрасль в России восстановится после кризиса

15:40
  • пятница
  • 17 июля 2020

Процесс восстановления на докризисные показатели долгий

Лишь через два года, к середине 2022 года, туристическая отрасль России выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в пятницу рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В полном объеме без изменений отрасль не останется. Процесс восстановления на докризисные показатели точно продлится до конца 2021 года или до середины 2022 года. Это больше похоже на реалистичный прогноз", - приводит ее слова АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха на российских курортах может вырасти почти на треть. Ростуризм оценивает недополученные доходы туротрасли в полтора триллиона рублей.

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