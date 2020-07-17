Для тушения лесных пожаров в Сибири вызвали дождь

Эксперты завершили работу в Иркутской области, отправились в Забайкалье

Специалисты нашли способ снизить уровень пожарной опасности в Сибири. Для тушения лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Забайкалье искусственно вызвали дождь.

"В целях снижения уровня пожарной опасности в лесах при тушении пожаров проводятся работы по искусственному вызыванию осадков. Они завершены на территории Иркутской области и Красноярского края, приступили в Забайкальском крае", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.

В сообщении отмечается, что в 2020 году площадь, пройденная огнем в день - в полтора раза меньше средней за последние 10 лет. Это значит, что силам пожарной охраны удается ликвидировать возгорания. По данным вице-премьера, огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. В целом площадь пожаров с начала пожароопасного сезона, по сравнению с прошлым годом, меньше на 21%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"