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Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий затопления в Можайске

16:23
  • пятница
  • 17 июля 2020

Ведомство следит за соблюдение прав жителей города

Работы по устранению последствий затопления в Можайске взяла на контроль прокуратура Подмосковья. В район бедствия по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина выехал городской прокурор.
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Ведомство проверяет, как соблюдаются права жителей города, чьи дома оказались в зоне подтопления.

"Можайская городская прокуратура Московской области осуществляет контроль за соблюдением прав местных жителей, чьи дома и земельные участки попали в зону подтопления", - сообщили в в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным МЧС, в Московской области остаются подтопленными 159 дачных участков, 52 дачных дома. Два участка дорог размыты. Вода пока не сходит в Можайском, Истринском и Рузском городских округах, передает ТАСС.

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