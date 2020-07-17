Депутат МГД Евгений Герасимов: коронавирус подарил вторую жизнь автокинотеатрам

Оборудование для показа фильмов установили на крупной перехватывающей парковке у станции метро "Филатов луг"

Пандемия COVID-19 подарила вторую жизнь для автомобильных кинотеатров. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"В России, когда многие зрители пока опасаются идти в кино, "драйв-ин", надеюсь, будет наконец востребован и у нас. Тем более, что за время эпидемии москвичи стали больше пользоваться автомобилями", - сказал он.

По словам парламентария, оборудование для показа фильмов установили на крупной перехватывающей парковке у станции метро "Филатов луг" в ТиНАО, и первый сеанс пройдет уже 18 июля.

"Возможно, если этот формат окажется действительно востребованным - автокинотеатров станет больше", - отметил Герасимов.

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