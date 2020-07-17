Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве и Нью-Йорке

Смертность в российской столице в 5 раз ниже

Коллективным иммунитетом к коронавирусу обладают 60% жителей Москвы, сообщил Сергей Собянин. Как отметил мэр столицы, то же самое можно сказать об американском Нью-Йорке. Сравнение двух городов, с точки зрения Собянина, вполне оправданно – при том, что в Москве жителей на 3 миллиона больше.

"Мы раньше, чем они, ввели меры карантина, лучше подготовили здравоохранение. За счет сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на 3 миллиона жителей", - заявил Собянин. Мэр Москвы подчеркнул, что в столице удалось не допустить гуманитарной катастрофы и паники, сохранить устойчивость власти.

По данным на 16 июля, в Нью-Йорке от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 18 754 человек. В Москве с начала пандемии от COVID-19 умер 4271 человек. Снижение числа новыз случаев заболевания в российской столице регистрируется уже более двух месяцев.

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