Мишустин: ЕАЭС доказал свою способность оперативно реагировать на новые вызовы

Россия готова делиться с партнерами по ЕАЭС опытом борьбы с пандемией

В Минске в пятницу состоялось первое с января заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза. Российскую делегацию возглавил премьер Михаил Мишустин.

В повестке вопросы интеграции в сфере торговли, общих рынков нефти, газа и нефтепродуктов, развития системы маркировки товаров. Участники саммита обсудили общие правила конкуренции между странами союза, приняли решение о начале разработки единых карт индустриализации и развития агроиндустрии. Особое внимание главы российского правительств уделили комплексному плану мероприятий в сфере здравоохранения и совместной борьбе с пандемией коронавируса, передает "ТВ Центр".

"Коронавирусная инфекция, с которой столкнулись все наши страны, постепенно идет на спад, но борьба с ее распространением продолжается и, конечно, требует объединения наших усилий. В это непростое время Евразийский экономический союз доказал свою способность оперативно реагировать на новые вызовы. Россия готова делиться опытом борьбы с пандемией. Мы активно помогаем нашим партнерам и планируем механизмы взаимодействия в рамках пятерки. В частности, речь идет о повышении квалификации медицинских работников. В нашей стране налажено производство инновационных медицинских препаратов от коронавируса. Эти лекарства уже доступны в нашей системе здравоохранения и обладают хорошим экспортным потенциалом", - отметил Мишустин.

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