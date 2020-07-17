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В центре Киева митингуют националисты (видео)

18:07
  • пятница
  • 17 июля 2020

Чего хотят протестующие?

Новой выходкой отметились националисты в центре Киева, которые в пятницу затеяли потасовку с полицией и пытались жечь костры. Так собравшиеся на акцию у стен Верховной Рады выразили свой протест против инициативы о переносе на три года тотальной украинизации русскоязычных школ страны. Процесс стартует уже в этом сентябре, согласно скандальному закону, принятому с подачи занимавшего тогда пост президента Порошенко.

Потасовка националистов с полицией возникает ещё на подходах к Верховной Раде. В давке кого-то сбивают с ног, перца в происходящее добавляют из баллончиков, прыская слезоточивым газом друг другу в лицо.

Конфликт вспыхивает из-за того, что активисты пытаются пронести к парламенту ветки деревьев. Это удаётся, и в итоге их выкладывают в виде костра. В качестве огня выступают дымовые шашки. Словно для усиления антуража, протестующие колотят палками по металлическим ведрам.

На плакате призыв к парламенту не подливать масло в огонь. Сторонники Майдана выступают против закона об отсрочке украинизации русскоязычных школ.      Принципиально это решение ничего не меняет. Предлагается лишь перенести ликвидацию русских школ на Украине с этого года на 2023-й. Но инициатива негативно воспринимается националистами.

"Украинский язык будет фундаментом, который никто не сможет разрушить. Я уверен, сегодня мы стали сильнее, после наших Майданов, после наших побед. Но только вместе мы сможем добиться того, чтобы этот закон не был поставлен на рассмотрение", - заявил Андрей Парубий.

На протяжении последних дней такие митинги проводятся регулярно. Накануне Порошенко лично предлагал уехать из страны тем, кого раздражает украинизация. А сегодня медийные лица подконтрольных пятому президенту Украины телеканалов объясняли, зачем нужно уничтожать всё русское в украинцах.

Впрочем, были на митинге и люди, выступающие против подобного радикализма. Их требование не разделять, а объединять. Но такое мнение как минимум заглушается криками громкого меньшинства и пойти против них власть часто побаивается. Предлагаемый в партии Зеленского законопроект предусматривал всего лишь отсрочку, а не отмену дискриминационного языкового решения. Однако сегодня, в последний день парламентской сессии в Верховной Раде документ даже не стали рассматривать, перенеся его в очередь 32-м. Сделано это было, очевидно, специально. Несмотря на осуждение действующего закона Европой. Всё идёт к тому, что документ в версии Порошенко останется в силе и с первого сентября дети с 5 по 11 класс в русскоязычных школах Украины перейдут на обучение на украинском языке.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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