Бюджет и пандемия: что обсуждают на саммите ЕС в Брюсселе

Он стартовал в пятницу

В Брюсселе стартовал саммит ЕС. Это первое очное заседание за время пандемии коронавируса. Главная тема встречи - восстановление экономики после кризиса, вызванного COVID-19. Ещё один непростой вопрос, по которому предстоит договориться - бюджет содружества на ближайшие 7 лет. Разногласия между странами Европейского союза сохраняются, а потому настроения накануне саммита были довольно пессимистичными.

Лицом к лицу. Но не снимая масок. Первый очный саммит ЕС после карантина проходит с соблюдением правил социального дистанцирования.

Но вот удастся ли европейским лидерам сократить дистанцию политическую? Период пандемии и с этой точки зрения стал для единой Европы весьма болезненным. Соседи заперли границы на замок и никак не могли договориться: кто кому должен помогать в борьбе с эпидемией.

Стратегию по реабилитации экономики главы 27 стран наметили только в мае. Единый фонд суммой в 750 миллиардов евро - идея Парижа и Берлина.

"Франция и Германия заключили соглашение, которое послужило основой для нынешнего плана Еврокомиссии по пакету финансовой помощи. Следующие часы будут абсолютно решающими, если мы хотим достичь этой цели", - сказал Эммануэль Макрон.

"Мы не уверены, что сможем прийти к какому-либо решению. Хотя надеемся на него. Нужно смотреть в глаза реальности. Требуется большая готовность к компромиссу от всех нас, если мы хотим добиться чего-то хорошего для Европы", - указала Ангела Меркель.

Проблема в том, что это "хорошее" каждый в Европейской семье видит по-разному. Дания, Швеция, Австрия и Нидерланды, которых теперь именуют Бережливой Четверкой, уже заявили, что предпочли бы одолжить, а не безвозмездно отдать эти деньги.

Испанию и Италию - а они главные пострадавшие от вируса - такое поведение возмущает. Настолько, что итальянский премьер Джузеппе Конте даже пошутил перед саммитом, что уже точит ножи. "На ножах" партнеры и в главном вопросе: а где брать эти 750 миллиардов? По предложению Еврокомиссии платить должны все и вскладчину. Для этого в странах ЕС будет введен целый пакет новых налогов. И пойдут они прямиком в Брюссель. Который к тому же требует увеличить взносы в общий европейский бюджет. И это на фоне масштабной экономической рецессии.

Технократы из евроинститутов, уже пишут СМИ, таким образом стремятся восстановить свой статус-кво. И вернуть контроль по управлению Единой Европой, где все последние месяцы каждый был сам за себя. Вот только смогут ли.

Вызванный эпидемией финансовый кризис, по данным Еврокомиссии, станет самым тяжелым для Европы со времен Второй мировой. По самым примерным оценкам, экономика ЕС потеряет около 8 процентов. И это при условии, что Единой Европе удастся сдержать наступление второй волны коронавируса. Которая, по данным вирусологов, вероятно, как раз начинается в Бельгии в дни саммита. За последние сутки там зафиксировали рост заболеваемости на более чем 30 процентов.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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