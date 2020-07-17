Число новых случаев COVID-19 в мире за неделю достигло максимума

Зафиксирован самый большой прирост с начала пандемии

Самый большой с начала пандемии прирост числа заразившихся коронавирусом зафиксирован в мире. За семь дней зарегистрировано 1,6 миллиона новых случаев COVID-19. Месяцем раньше число зараженных в неделю не превышало 1 миллиона, а в мае – 600 тысяч.

Эпицентрами пандемии остаются Америка и Азия. Однако в Восточной и Южной Европе, как и на юге Африки, ситуация ухудшается. В некоторых европейских странах уже заявили о второй волне COVID-19 и возвращают карантинные меры. В Восточной Европе заболеваемость намного превзошла весенние показатели. В Сербии, Румынии и Болгарии власти вынуждены возвращать строгие ограничения.

Тем временем смертность от коронавируса снизилась до минимальных 4,3%. Всего за время пандемии в мире умерли около 590 тысяч человек. Хорошая новость – стремительный рост числа выздоровевших. За неделю оно возросло на 1 миллион, достигнув 7,7 миллиона пациентов, передает ТАСС.

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