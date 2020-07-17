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Внучка Елизаветы II тайно обвенчалась с миллионером

17:55
  • пятница
  • 17 июля 2020

Церемония прошла в часовне Виндзорского замка

Вместо пышных торжеств – тайная церемония: внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис вышла замуж за миллионера и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. О скромной свадьбе, которая прошла в Королевской часовне Всех Святых Виндзорского замка, журналистам по секрету рассказал один из приглашенных.
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31-летняя принцесса Беатрис и 37-летний бизнесмен Моцции объявили о помолвке еще в сентябре прошлого года. Свадьбу планировали сыграть в мае 2020-го. Однако помешала пандемия коронавируса, пышные торжества решили перенести еще на год.

Однако влюбленные так долго ждать не стали, а устроили пока небольшую свадьбу. Как сообщила Daily Mail, гостей было всего человек 20. На церемонии присутствовала бабушка Елизавета II вместе с супругом - принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Были там и другие близкие родственники, в том числе отец невесты - Эндрю, герцог Йоркский, второй сын Елизаветы II.

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