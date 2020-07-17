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Мишустин предложил ЕАЭС общую систему по трудовой миграции

18:29
  • пятница
  • 17 июля 2020

Граждане стран-членов союза получат доступ к вакансиям в других государствах

Создание специализированной информационной системы в сфере трудовой миграции на пространстве Евразийского экономического сообщества – важная задача, с точки зрения российской стороны. В проработке цифрового проекта по поиску вакансий было бы полезным участие Евразийского банка развития, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"На площадке ЕЭК идет работа над предложенным Россией цифровым проектом "Унифицированная система поиска "Работа без границ". Мне кажется, здесь также было бы полезным, чтобы наш ЕАБР - банк развития - принимал в этом участие", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Председатель российского правительства отметил: благодаря этому проекту граждане получат доступ к информации о вакансиях и соискателях на ресурсах всех государств-членов союза.

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