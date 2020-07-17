Собянин: экономика Москвы восстановится за полгода

Вариант закрытия столицы для людей из регионов исключен

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил возможность закрытия Москвы для людей из регионов. Столичный градоначальник уверен, что это бессмысленно – да и невозможно. Миллионы людей приезжают в мегаполис на работу, отправляются в командировки.

"Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли - и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты, Москва - это всё равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах", - сказал мэр в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Собянин считает, что экономике Москвы потребуется около полугода, чтобы восстановиться от последствий пандемии. При условии, что не случится каких-либо радикальных изменений, уточнил мэр столицы.

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