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Собянин: экономика Москвы восстановится за полгода

19:00
  • пятница
  • 17 июля 2020

Вариант закрытия столицы для людей из регионов исключен

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил возможность закрытия Москвы для людей из регионов. Столичный градоначальник уверен, что это бессмысленно – да и невозможно. Миллионы людей приезжают в мегаполис на работу, отправляются в командировки.
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"Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли - и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты, Москва - это всё равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах", - сказал мэр в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Собянин считает, что экономике Москвы потребуется около полугода, чтобы восстановиться от последствий пандемии. При условии, что не случится каких-либо радикальных изменений, уточнил мэр столицы.

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