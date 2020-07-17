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Начальника колонии в Калмыкии обвинили в пособничестве террористам

19:33
  • пятница
  • 17 июля 2020

СК возбудил уголовное дело

Уголовные дела возбуждены против руководителей колонии в Калмыкии. Начальника исправительного учреждения Павла Батаева и его бывшего заместителя Артура Цамаева подозревают в пособничестве руководству террористического сообщества.
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Террористическую ячейку создал в колонии уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, огн отбывал наказание за незаконный оборот оружия. Сообщество, в которое входили более 100 осужденных, просуществовало с середины 2013-го до 16 декабря 2019 года.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, Батаев и Цамаев проносили террористам мобильные телефоны, планшеты, экстремистскую литературу, а также предупреждали об обысках и досмотра – за что получали от преступников деньги.

Гасанов вышел на свободу в 2015 году. Он объявил себя амиром — главой незаконного вооруженного формирования "Кизлярский сектор". Амиром пробыл недолго – его в том же году ликвидировали во время спецоперации в Хасавюрте.

Начальник колонии Батаев задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Цамаев уже находится под стражей, передает РИА ФАН.

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