Мишустин и Лукашенко посмеялись над коронавирусом

Лидеры решили, что белорусский вирус менее заразный

Александр Лукашенко и Михаил Мишустин встретились во Дворце независимости в Минске – оба без защитных масок. Президент Белоруссии и премьер России по-дружески обнялись. Лукашенко при этом отметил, что Мишустину, ранее переболевшему COVID-19, ничего не грозит.

"Он сейчас не заболеет, и никого не заразит", - сказал Лукашенко, обращаясь к российской делегации.

При этом посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который также медицинскую маску не носит, смеясь, сказал, что каждый день сдает тест на коронавирус. Лукашенко удивился и заявил, что не заставляет его этого делать.

Мишустин поддержал белорусского лидера, заявив, что в Белоруссии вирус "менее вирулентен". "Вот! Понял?", - оценил поддержку Лукашенко.

Что касается самого Лукашенко, то он неоднократно заявлял, что никакой вирус ему не страшен. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт поясняла, что президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек. По ее словам, Александр Григорьевич ведет здоровый образ жизни – так что иммунитет у него крепкий.

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