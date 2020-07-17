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Турция попала под американские санкции за покупку С-400

20:52
  • пятница
  • 17 июля 2020

Законопроект внесен в Конгресс США

США решили ввести санкции против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Законопроект внесен в Конгресс США.
США одернули Эрдогана по вопросу С-400

Как отметил один  из авторов инициативы - конгрессмен Адама Кинзингер – основание для ограничений в отношении Анкары то же, что и в случае с Москвой - закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Документ получил название "Акт о противодействии экспорту Россией оружия".

Турция первой из стран НАТО приобрела у России комплексы С-400. Москва и Анкара заключили контракт в 2017 году. Реакция Вашингтона и НАТО на этот шаг была резко негативной. Поскольку Турция не поддается американскому давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил ее из американской программы производства истребителей F-35, напоминает ТАСС.

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