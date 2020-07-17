ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина заплатила за защиту от России 5 миллионов долларов

21:19
  • пятница
  • 17 июля 2020

Общая сумма приближается к 30 миллионам

Защита в международных спорах Киева с Москвой обойдется Украине в 5,45 миллиона долларов. МИД Незалежной подписал договор с международной юридической фирмой Covington & Burling LLP, которая взялась представлять украинские интересы в делах против России. Услуги должны быть оказаны до конца текущего года, записано в системе публичных закупок государства.
Почему Украина шестой год саботирует Минские соглашения

Всего, начиная с 2015 года, МИД перечислил американским юристам 28,31 миллиона долларов. Речь идет об арбитражах по поводу имущества на территории Крыма и районов Донбасса, о делах в Международном суде ООН о финансировании терроризма и расовой дискриминации, Арбитражном трибунале ООН о нарушении прав Украины в Черном и Азовском морях.

Подчеркивается, что финансирование этих целей предусмотрено в государственном бюджете. МИД сотрудничает с Covington & Burling с 2015 года. Ставки юристов компании – от 450 до 1 000 с лишним долларов за час их времени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украина заплатила за защиту от России 5 миллионов долларов
Украина заплатила за защиту от России 5 миллионов долларов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.