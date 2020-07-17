Украина заплатила за защиту от России 5 миллионов долларов

Общая сумма приближается к 30 миллионам

Защита в международных спорах Киева с Москвой обойдется Украине в 5,45 миллиона долларов. МИД Незалежной подписал договор с международной юридической фирмой Covington & Burling LLP, которая взялась представлять украинские интересы в делах против России. Услуги должны быть оказаны до конца текущего года, записано в системе публичных закупок государства.

Всего, начиная с 2015 года, МИД перечислил американским юристам 28,31 миллиона долларов. Речь идет об арбитражах по поводу имущества на территории Крыма и районов Донбасса, о делах в Международном суде ООН о финансировании терроризма и расовой дискриминации, Арбитражном трибунале ООН о нарушении прав Украины в Черном и Азовском морях.

Подчеркивается, что финансирование этих целей предусмотрено в государственном бюджете. МИД сотрудничает с Covington & Burling с 2015 года. Ставки юристов компании – от 450 до 1 000 с лишним долларов за час их времени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"