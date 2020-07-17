Российским студентам подтянут стипендии до уровня МРОТ

Идея в стадии проработки в Минобрнауки

Российским студентам могут увеличить стипендии до уровня минимального размера оплаты труда. Такую возможность прорабатывают в министерстве науки и высшего образования.

"Для увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета. Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ", - сообщил представитель министерства.

Размер МРОТ с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям. А средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года - 2 980 рублей, сообщает ТАСС.

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