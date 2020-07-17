ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российским студентам подтянут стипендии до уровня МРОТ

22:14
  • пятница
  • 17 июля 2020

Идея в стадии проработки в Минобрнауки

Российским студентам могут увеличить стипендии до уровня минимального размера оплаты труда. Такую возможность прорабатывают в министерстве науки и высшего образования.
В Минобрнауки отреагировали на жалобы студентов МГУ о домогательствах

"Для увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета. Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ", - сообщил представитель министерства.

Размер МРОТ с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям. А средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года - 2 980 рублей, сообщает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Студенты
Студенты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.