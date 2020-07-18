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Минобороны показало видео внезапной проверки войск

10:09
  • суббота
  • 18 июля 2020

Где проходят учения?

Войска Южного и Западного военных округов подняты по тревоге в рамках внезапной проверки, которую проводят по поручению президента. Всего в ней участвуют 150 тысяч военнослужащих, сотни летательных аппаратов, десятки тысяч единиц техники, и более 100 кораблей, сообщает "ТВ Центр".
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В Калининградской области морская пехота совершила марш-бросок, во время которого отразила нападение условного противника. Затем подразделения заняли побережье, в кратчайшие сроки развернув наблюдательные пункты и всё необходимое для обороны этого участка.

Тем временем артиллеристы Каспийской флотилии оборудовали огневые позиции на полигоне в Дагестане. Там пройдут боевые стрельбы из установок "Град", гаубиц и миномётных комплексов.

Из Тверской области на аэродромы Краснодарского края и Ростовской области прибыли самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. А в Волгоградской области подготовили к вылету около 150 самолётов и вертолётов.

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