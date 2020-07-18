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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 14 миллионов

10:23
  • суббота
  • 18 июля 2020

Данные привел Университет Джонса Хопкинса

Американский Университет Джонса Хопкинса обнародовал последние данные по числу заразившихся коронавирусом в мире. Выявленных случаев заболевания уже более 14 миллионов.
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При этом, как отмечает ТАСС со ссылкой на данные учреждения, умерли из-за COVID-19 более 600 тысяч человек. Больше всего выявленных случаев инфицирования - в США и Бразилии.

На этой неделе был зафиксирован самый большой с начала пандемии прирост числа заразившихся. За семь дней зарегистрировано более полутора миллионов новых случаев COVID-19.

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