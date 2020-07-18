Последствия мощных ливней устраняют в регионах России

В Можайском городском округе подтопленными остаются больше 200 дачных участков

В Ставропольском крае переполнена оросительная система. По информации МЧС, ее вывела из строя молния. Подтоплены около 100 дачных участков в трех населенных пунктах. А в Дагестане сошел селевой поток и выпал град. Оборваны линии электропередачи. Несколько сёл - без света.

Полторы сотни садовых участков за сутки освободили от воды в Можайском районе Подмосковья. За десять дней там выпала без малого месячная норма осадков.

Подробнее – в репортаже Ильи Данильцева

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