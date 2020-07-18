Собянин рассказал о восстановлении экономики Москвы

В столице экономика может быть восстановлена уже в ближайшие полгода

Экономика Москвы после коронавирусных ограничений вернется к развитию в ближайшие полгода. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда". Также говорили о помощи бизнесу, и о реализации планов на 2020 год.

Пандемия нанесла существенный удар по бюджету города, говорит Сергей Собянин. Потери за год могут составить до 600 миллиардов рублей. Тем не менее, московские власти за последние годы создали надежный запас прочности, что позволило не только выплачивать зарплату бюджетникам все эти трудные месяцы, но и помогать бизнесу, поддерживать здравоохранение.

"У нас мало того что скукожились доходы, у нас появились новые расходы на 270 миллиардов. При этом мы взяли на себя задачу все основные программы сохранить", - сказал Собянин.

Бизнес, продолжает мэр Москвы, восстанавливается быстрыми темпами. Многие предприниматели переориентировались и смогли даже заработать, например, на дистанционной торговле. Есть, правда, и те, кто оказался в трудном положении. Но их поддержали - и федеральные власти, и городские.

"Причем мы всему малому бизнесу давали, а не только пострадавших отраслей, потому что понимали, что кто пострадал, кто не пострадал, сложно отличить – понятно, вся экономика страдала", - отметил Собянин.

Пожалуй, одна из самых пострадавших отраслей - туризм. Но и здесь есть возможности для развития. На фоне закрытых границ популярнее стали путешествия по России, в том числе в столицу.

"Это здорово, это такой шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности. Мы открыли сегодня уже и общепит, рестораны, гостиницы, туристические агентства, туристические группы возможно уже собирать в Москве и работать с ними. Открыли все аттракционы, "Остров мечты" открывается и так далее", - рассказал Собянин.

С 1 августа в Москве заработают еще и кинотеатры, концертные залы вместимостью до 3 тысяч человек и стадионы. Главное условие - заполнять их не больше чем наполовину. Н, и, конечно, соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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