В Подмосковье стартует всероссийский форум "Территория смыслов"

Как проходит первая смена?

Разработать важные общественные инициативы, послушать лекции экспертов самых разных областей смогут участники Всероссийского форума "Территория смыслов". В субботу он открылся в подмосковном Солнечногорске. Приветствие гостям направил Владимир Путин. Ведь форум проводится под эгидой президентской образовательной платформы "Россия - страна возможностей".

С чемоданами и в масках - в этом году на "Территорию смыслов" попасть было особенно сложно. Каждый участник прошел самый жесткий отбор. Ведь заявок на Всероссийский молодежный образовательный форум было очень много, но коронавирус внес свои коррективы. В каждой смене вместо тысячи человек, как в прошлые годы, будет всего от 100 до 300, в зависимости от эпидобстановки. Но для организаторов это стало вызовом - и для всех активностей появился микс-формат - онлайна и офлайна.

Для всех участников, кто фактически будет находиться на площадке форума, в этом году есть обязательное условие: иметь в телефоне свою онлайн-команду. Это люди, которые могут находиться в любой точке России, и при этом полноценно включаться в работу.

Через цифровую платформу форума онлайн-участники смогут "посещать" лекции, задавать вопросы спикерам и участвовать в разработке инициатив.

"Если раньше была возможность участия в любом форуме - можно было смотреть лекции, задавать вопросы, то те платформы, которые запущены и проходят обкатку здесь на форуме "Территория смыслов", это совершенно уникальная возможность принять ребятам непосредственное участие здесь, находясь у себя дома", - рассказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Каждая смена форума здесь будет жить неделю. Для этого на территории Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске возвели временный городок.

"Домики, в которых, собственно, будут жить все участники. Посередине площадка, на которой по утрам будет проходить зарядка, чтобы зарядиться энергией", - рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

А энергия потребуется - для дискуссий и решения прикладных задач. Несмотря на все обстоятельства, форум "Территория смыслов" в шестой раз соберет самую талантливую и целеустремленную молодежь страны, ведь для виртуальной аудитории ограничений нет.

Всего будет шесть смен, во время которых молодые политики, волонтеры, педагоги, разработчики цифровых технологий и силовики получат уникальные знания и вдохновение. Искать общие смыслы в Солнечногорске будут до начала сентября.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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