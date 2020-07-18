Лидеры стран ЕС не смогли договориться по ключевому вопросу саммита

Какие вопросы вызвали самые горячие споры?

В Брюсселе в субботу - завершающий день саммита ЕС. Главы государств и правительств снова попытаются договориться о бюджете и плане восстановления экономики после пандемии. Согласовать позиции накануне не получилось. Многочасовые дискуссии показали, насколько глубоки противоречия между странами.

Этот саммит в Брюсселе уже называют моментом истины для всего Евросоюза. Но до истины европейским лидерам пока добраться не удалось. Обсуждение стратегии по выходу из спровоцированного коронавирусом кризиса, по которой всей Европе жить в ближайшие десятилетия, в первый день встречи провалилось.

Тотальную дезинфекцию - примета новой реальности - в зале для дискуссий начали удивительно рано. Обсуждение пакета мер финансовой помощи пострадавшим от эпидемии странам ЕС закончилось еще до запланированного времени.

Документ в его нынешнем виде едва ли не сразу заблокировали Нидерланды. Страна вместе с Данией, Швецией и Австрией категорически против того, чтобы просто раздавать деньги из общего Фонда помощи. Бережливая четверка, как теперь называют партнеров, готова лишь одолжить соседям. И то при условии, что те проведут ряд жестких реформ.

Италия, Испания и Греция - а именно они будут главными бенефициарами сделки - на такие условия не согласны. Рим уже очертил красную линию: никаких неуместных требований.

Вообще из вопроса финансового создание Европейского фонда по борьбе с последствиями эпидемии быстро превратилось в политический. Так, Еврокомиссия предлагает условием для получения помощи сделать уважение базовых ценностей и законов ЕС. И это уже попытка приручить непослушную Вышеградскую четверку: Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию. Которые то отказываются принимать беженцев, то ратифицировать соглашение по климату.

В ответ премьеры Венгрии и Польши пригрозили в свою очередь заблокировать сделку. И так, кажется, может продолжаться до бесконечности.

Вероятно, документ ждут значительные изменения. И сам фонд помощи могут сократить, и условия получения средств заметно ужесточить. Но это если на саммите вообще смогут договориться. Пока же встреча, которая должна показать единение стран Евросоюза, отчетливо демонстрирует раскол.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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