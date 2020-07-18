В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

Более 7400 человек вылечились и выписаны из больниц

Последние данные о распространении коронавирусной инфекции в России представил оперативный штаб. Еще 7490 пациентов за сутки выписаны из больниц. Доля тех, кто выздоровел, превысила 71 процент. С начала пандемии инфекцию побороли уже 546863 человека, передает "ТВ Центр".

Выздоровевших снова больше, чем заболевших. За сутки выявлены 6234 новых случая заболевания в 84-х регионах. На этом уровне показатель держится почти две недели. У четверти пациентов болезнь протекает бессимптомно. По данным Роспотребнадзора, проведено свыше 24 с половиной миллионов тестов на выявление инфекции.

Диагноз COVID-19 подтвержден уже у 765437 граждан. Скончались 124 человека. 12247 умерли с начала пандемии.

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