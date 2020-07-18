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Между Москвой и Костромой запустили "Ласточку"

11:47
  • суббота
  • 18 июля 2020

Скоростная электричка будет ходить каждый день

Поезда "Ласточка" запустили по маршруту Москва - Кострома. Первая скоростная электричка прибыла в областной центр накануне вечером, передает "ТВ Центр".

Составы будут курсировать ежедневно. Время в пути сократится с шести часов до четырёх. Один поезд вмещает до 350 человек. В каждом вагоне - мягкие кресла, кондиционер и система обеззараживания воздуха. Есть розетки для подзарядки мобильных устройств и площадки для крупногабаритного багажа.

Также в "Ласточках" предусмотрены подъёмники и специальные крепления для проезда пассажиров с ограниченными возможностями.

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