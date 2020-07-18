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Во французском Нанте загорелся уникальный готический собор (видео)

11:39
  • суббота
  • 18 июля 2020

Пожар удалось локализовать

Во французском Нанте горит кафедральный собор - один крупнейших готических соборов страны. Пожар вспыхнул этим утром. Из окна почти на самом верху здания валит густой чёрный дым и вырывается пламя. Возгорание локализовано, сообщает "ТВ Центр".

На месте работают несколько десятков сотрудников экстренных служб и шесть пожарных машин. О причинах возгорания не сообщается. Кафедральный собор Петра и Павла строили почти пять столетий. Первый камень заложили ещё в XV веке. Церковь - одна из самых высоких в стране. Она всего на шесть метров ниже Нотр-Дама.

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