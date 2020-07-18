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В Москве погибла чемпионка мира по фигурному катанию

12:38
  • суббота
  • 18 июля 2020

В 2016 году она сменила спортивное гражданство

В ночь на субботу, 18 июля, скончалась 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Спортсменка выпала из окна с шестого этажа. От полученных травм она скончалась на месте, передает "Интерфакс".

Новость уже прокомментировал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.  По его словам, она была способной спортсменкой. "В последний раз я ее видел достаточно давно, на льду, когда она выступала за сборную Австралии", - приводит его слова ТАСС.

Екатерина Александровская выступала в парном катании с 2012 года, в 2016 она сменила спортивное гражданство и стала представлять на соревнованиях Австралию. Александровская выступала в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира.

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Екатерина Александровская
Екатерина Александровская
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