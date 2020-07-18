Готический собор во Франции могли поджечь

Об инциденте доложили президенту

Намеренный поджог мог стать причиной пожара в одном из крупнейших готических соборов Франции. Об этом в субботу заявил прокурор. ЧП случилось этим утром на западе страны - в городе Нант.

Огонь вспыхнул одновременно в трёх местах. В тушении принимали участие более 100 сотрудников экстренных служб и 45 единиц техники. На данный момент возгорание локализовано. В старинном храме, который начали строить ещё в XV веке, уничтожен орган, передает "Интерфакс". Существует угроза обрушения части конструкций.

Прокуратура проводит проверку. О случившемся доложили президенту. В Нант готовы выехать премьер-министр республики и глава МВД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"