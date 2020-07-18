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В Москве возводят храм в честь князя Дмитрия Донского

14:14
  • суббота
  • 18 июля 2020

Когда завершат работы?

На юго-западе столицы - в районе Северное Бутово - возводят Храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Церковь станет главной святыней спортсменов России. Ход работ в субботу осмотрел советник мэра и Патриарха Владимир Ресин.

Это самый крупный проект программы строительства православных храмов в Москве. Площадь комплекса - 17 тысяч квадратных метров. Здесь будут расположены помещения для занятия спортом, приходская школа, дом причта, а также сам храм, рассчитанный на две тысячи прихожан.

До конца лета планируется завершить работы в котловане. Далее установят фундамент и конструкции подземной части.

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