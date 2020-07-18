Варвара Караулова вышла замуж за своего адвоката

Об этом сообщил сам юрист

Варвара Караулова (Александра Иванова), которая пыталась сбежать к террористам в Сирию, вышла замуж за своего адвоката Олега Елисеева. Об этом сам юрист написал на своей странице в Facebook.

"Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Варя", - написал Олег Елисеев в подписи к фото.

Напомним, Варвару Караулову задержали в 2015 году в Стамбуле, когда она пыталась пересечь границу с Сирией. По словам девушки, она хотела попасть к возлюбленному, который оказался вербовщиком террористов.

Караулову осудили на 4,5 года. В 2019 году ее выпустили из колонии условно-досрочно.

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