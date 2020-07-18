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Собянин оценил подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн

18:59
  • суббота
  • 18 июля 2020

В столице работает "Московская электронная школа"

По сравнению с другими регионами столица была одной из самых подготовленных к переводу обучения в онлайн-формат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

"Во-первых, у нас была образовательная платформа – "Московская электронная школа", электронный дневник, электронный журнал. Через эти инструменты уже можно было и давать задания, и проверять, и брать материалы, и т.д. Хорошая оснащенность школ. У тех же преподавателей у всех ноутбуки были. У москвичей один из лучших скоростных интернетов среди городов миров, самый доступный и один из самых высокоскоростных. И обеспеченность города очень высокая, сама технологическая платформа очень хорошая", - сказал Собянин.

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