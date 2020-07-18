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Собянин рассказал о "безопасной атмосфере" на ЕГЭ

19:52
  • суббота
  • 18 июля 2020

Никаких жалоб нет

Санитарные требования во время сдачи ЕГЭ выполняются неукоснительно. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

"У нас вообще практически никаких жалоб по ЕГЭ нет с точки зрения маршрутизации, защиты учащихся, санитарной защиты персонала и так далее. Мы протестировали практически всех учителей, которые принимают ЕГЭ. И с этой точки зрения атмосфера достаточно безопасная", - сказал он.

Ранее сообщалось, что вспышек коронавируса из-за проведения Единого государственного экзамена не наблюдается, все проходит в штатном режиме.

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