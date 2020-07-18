"Мир находится в смятении": в ООН оценили последствия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире продолжает расти

Пандемия коронавирусной инфекции поставила человечество на колени и показала хрупкость мира. Об этом заявил в субботу генсек ООН Антониу Гутерреш.

"COVID-19 наглядно иллюстрирует… несправедливость. Мир находится в смятении. Экономика — в свободном падении. Мы оказались поставлены на колени микроскопическим вирусом", - приводит его слова РИА Новости.

По последним данным, диагноз COVID-19 подтвержден у 765437 граждан России. Скончались 124 человека. 12247 умерли с начала пандемии.

При этом число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 14 миллионов. Больше всего выявленных случаев инфицирования - в США и Бразилии.

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