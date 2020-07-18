Собянин рассказал о сроках переселения по программе реновации

График переселения не сдвинется

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе реновации в столице. По его словам, отсутствие графика переселения не связано с пандемией COVID-19. Проекты планировок будущих домов находятся на утверждении в правительстве Москвы, сказал мэр в интервью радио "Комсомольская правда".

"Стартовые дома, которые строим, мы их не останавливаем, продолжаем строить, наращивать новые строительные площадки и работать. График переселения, во-первых, не сдвинется никоим образом, потому что мы физическую стройку не останавливали. Обнародование самого графика или выстраивание даже… Обнародовать его легко, но его надо создать", - сообщил Собянин.

По словам мэра, "как был у нас конечный срок, так он и остается". "Вопрос в том, чтобы более тщательно проработать на основе градостроительной документации и дать это. Мы все равно не сможем сказать, что вы переедете, допустим, 21 июня 2028 года. Этапы – да: вот вы в эти 5 лет, эти дома – в эти 5 лет. Эти этапы мы обязательно сделаем, мы над ними работаем, ни на минуту никто не останавливался, и не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог, и т.д. Она принципиально важная для нас, мы ее будем продолжать", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"