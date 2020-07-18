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Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса

17:53
  • суббота
  • 18 июля 2020

Накануне об обнаружении нового симптома инфекции заявили испанские специалисты

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов прокомментировал исследование испанских ученых о том, что врачи находили у 29% пациентов с COVID-19 сильную сыпь на слизистой ротовой полости.

По его словам, сыпь нельзя отнести к основным симптомам коронавируса. Он отметил, что таким образом могла проявиться сопутствующая патология.

"Я должен сказать, что на самом деле смешанных инфекций, особенно острых респираторных, их от 20 до 40%, поэтому это с большой степенью вероятности просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция", — отметил Сергей Нетесов радио "Говорит Москва".

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